Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı

'İyi ki senin kızınım'

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday’da Yıldız T. yönetimindeki 37 PU 364 plakalı Tofaş marka otomobil, DadayAzdavay karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlada bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Yıldız T. (54) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yeter Y. (71) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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