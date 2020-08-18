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Testi pozitif çıkan vatandaş, yayınladığı videoda ‘hastalığı saklamayın’ uyarısı yaptı

İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan Seyrani Filikci, yayınladığı videoda 'hastalığı saklamayın' uyarısında bulundu.

Testi pozitif çıkan vatandaş, yayınladığı videoda ‘hastalığı saklamayın’ uyarısı yaptı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan Seyrani Filikci, yayınladığı videoda ‘hastalığı saklamayın’ uyarısında bulundu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Seyrani Filikci, eşi ile birlikte yapılan Kovid19 testlerinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Aynı zamanda Cide Cumhuriyet Okulunda öğretmenlik yapan Seyrani Filikci, geçtiğimiz hafta Cuma günü eşinin yaptığı Kovid19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisinin de yapılan testte pozitif çıktığını açıkladı. Korona virüs hasatlığına yakalanan vatandaşların hastalığı saklamaması tavsiyesinde bulunan Filikci, “Dün sosyal medyadan paylaştığım eşim ve benim Covid19 testlerimizin pozitif çıkmasıyla alakalı bir video çekelim dedik. Öncelikle nasıl başladığını anlatayım. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü eşimle birlikte halsizlik, eklem ağrısı, boğazda yanma, baş ağrısı gibi semptomlar baş gösterdi. Hemen aile hekimimize müracaat ettik. Aile hekimimiz 12 gün dinlenmemizi söyledi. Belki havaların ısınıp soğumasıyla alakalı olabileceğini söyledi. Sonra bizlere rapor verdi. Daha sonra bu semptomların geçmemesiyle birlikte eşimle birlikte hastaneye başvuruda bulunduk. Eşime Kovid19 PCR testi uyguladılar. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yapılan muayenenin ardından Cuma günü testimizin pozitif çıktığının haberini aldık. Hemen beni ve çocuklarımızı da teste tabi tutmak üzere hastaneye çağırdılar. Bizlerde hastaneye gittik. Cuma günü de kendim test verdim. Pazar günüde kendi testimizin pozitif olduğu ortaya çıktı” dedi.

“İlk olarak apartmandakilere ve komşularımızı uyardık”
İlk olarak eklem ağrılarının olduğunu söyleyen Filikci, “Nasıl bir hastalık, eklem ağrılarım var. Halsizliğim var, koku ve tat alma gibi problemlerimiz var. Göğsümde biraz ağrı var. Sağ olsun Toplum Sağlığı Merkezindeki arkadaşlar bizlerle yakından ilgileniyor. Bugün ilaç getirdiler. 5 gün boyunca verdikleri ilacı kullanmamı söylediler. İlacı kullanacağız, şuan evimizdeyiz. Karantina altındayız. Zaten Cuma günü eşimin testinin pozitif çıktığını öğrendiğimiz andan itibaren bütün apartmandaki komşularımıza haber verdik, asansörü kapattırdık, belediyeyi aradık. Apartmanda dezenfekte çalışması yapılmasını sağladık” diye konuştu.

“Bana bulaşmaz demeyelim, herkese bulaşabilir”
Korona virüs hastalığının herkese bulaşabileceğini vurgulayan Filikci, “Asıl önemli olan konu, hastalanmak veya hastalanmamak değil. Bu hastalığı kaptıktan sonra yayılmasını önlemek. Başka insanlara geçmesini engellemek. Korona virüsten korkmuyoruz, evde gayet mutlu bir şekilde gayet güzel bir şekilde zaman geçiriyoruz. Kitap okuyorum, çiçeklerimle ilgileniyorum. Sağ olsun uzaktan yakından duyan tüm arkadaşlarımız arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu da bizler için büyük bir moral kaynağı oldu. Çocuklarımızın durumu da gayet iyi. Benimde durumun gayet iyi. Ama uymamız gereken en büyük Sağlık Bakanımızın da dediği gibi maske takılması, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasıdır. Çünkü korona virüs bizimle birlikte her yerde geziyor. Durduğu bir yer yok o yüzden temizliğimize, alışveriş merkezinde ya da başka yerlerde sosyal mesafe ile maske takılmasına dikkat edeceğiz. Bana bulaşmaz demeyelim, herkese bulaşabilir. Ayrıca korona virüs olduğu zaman insanlar bunu söylemekten çekinmesin, sonuçta ayıp olan bir şey yok burada. Bütün dünyayı saran bir hastalıktan bahsediyoruz. Bütün dünya bu pandemiyle uğraşıyor şu anda. Bu saydığım semptomlar eğer sizlerde var ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Testinizi yaptırıp, testiniz negatif çıkar ise gönül rahatlığıyla işlerinize bakabilirsiniz. İnşallah bizlerde bu hastalığı atlatırsak bağışıklık kazanacağız. Bağışıklık kazanınca eğer donör gerekirse plazma tedavisi için donör olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Memleket için, milletimiz için faydalı olabilirsek eğer bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bizleri merak etmeyin, bizler iyiyiz, evimizin terasında oturuyoruz. Gayet güzel zaman geçiriyoruz. Bu hastalık şakaya gelmez, özellikle eğer hasta hissediyorsanız kendinizi test yaptırın, test 2 gün sürüyor. O sırada da eğer dışarı çıkıyorsanız 1 değil 23 kat maske takalım ve temizlik kurallarına da uyalım. Maskemizi takalım, hayata güvenli bir şekilde bakalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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