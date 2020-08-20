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Orman İşletme memurunun testi pozitif çıktı 8 kişi karantinaya alındı

İHA

Daday Orman İşletme Müdürlüğünde görevli mühendisin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Memurun test sonucu sonrasında temaslı olduğu 8 kişi ise karantinaya alındı.

Orman İşletme memurunun testi pozitif çıktı 8 kişi karantinaya alındı

Daday Orman İşletme Müdürlüğünde görevli mühendisin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Memurun test sonucu sonrasında temaslı olduğu 8 kişi ise karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Daday Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki İşletme Mühendisi kişinin yapılan Kovid19 testi pozitif çıktı. Kastamonu'da ikamet ettiği öğrenilen mühendisin, Daday Orman İşletme Müdürlüğünde 8 kişi ile temas halinde olduğu ve bu temaslı kişilerinde karantinaya alındığı belirtildi. Daday Orman İşletme Müdürlüğünde sağlık ekiplerince filyasyon çalışması başlatıldı. Ayrıca Daday'a bağlı Değirmencik köyünde de 27 yaşındaki bir vatandaşın da test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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