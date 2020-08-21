80 yaşında korona virüse yenildi

Kastamonu’da korona virüs nedeniyle tedavi gören 80 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da ikamet eden 80 yaşındaki Numan Kocaahmet, rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan Covid19 testi pozitif çıkan Kocaahmet, hastanede korona virüs tedavisine alındı. Kocaahmet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocaahmet’in cenazesi, Daday’da Selalmaz köyünde güvenlik önlemleri altında aile kabristanlığına defnedilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.