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Kastamonu’da kaybolan 78 yaşındaki vatandaşın arama çalışmaları sürüyor

İHA

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 Ağustos tarihinde kaybolan şahsı, arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’da kaybolan 78 yaşındaki vatandaşın arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 18 Ağustos tarihinde kaybolan şahsı, arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Dereyücek köyü Kuz Mahallesinde ikamet eden 76 yaşındaki İsmail Pınar, 18 Ağustos günü evden ayrıldı. Bir daha geri evine dönmeyen İsmail Pınar'ın yakınları,112 Acil Yardım hattını arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Azdavay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), jandarma ekipleri ve köylüler, kayıp şahsın bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama kurtarma ekipleri, 5 gündür arama faaliyetlerine aralıksız devam ederken, kayıp şahıs ile ilgili şu ana kadar herhangi bir emareye rastlanılmadı. Ekipler, arama faaliyetlerini köyün yakınlardan gecen Devrekani çayında yoğunlaştırdı. Bot ile çayın içerisine giren ekipler, çay boyunca arama çalışmasını sürdürüyor.

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