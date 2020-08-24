Kaybolan büyükbaşı ormanda jandarma buldu

Kastamonu’da Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaybolan bir büyükbaş hayvanı ormanlık alanda bularak sahibine teslim etti.

Edinilen biliye göre, Hanönü ilçesine bağlı Merkez Bölükyazı köyünde ikamet Erol Tekeli (40), kendisine ait ineğinin 21 Ağustos Cuma gününden beri kayıp olduğunu ve tüm yaptıkları aramalara rağmen bulamadıklarını bildirerek jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy ve çevresi ile ormanlık alanda yaptıkları aramalar sonrasında hayvanın kaybolmasından iki gün sonra ormanlık alan içerisinde kayıp ineği buldu. Bulunan büyükbaş hayvan, tutanak karşılığında sahibine teslim edildi.

Büyükbaş hayvanı bulunan Erol Tekeli, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, büyük sevinç yaşadı.

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