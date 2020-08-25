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Tosya’da mahalle ve işyeri için salgın denetim ekibi oluşturuldu

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde köy, mahalle ve iş yerleri için salgın denetim ekipleri, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında koordinasyon toplantısında buluştu.

Tosya’da mahalle ve işyeri için salgın denetim ekibi oluşturuldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde köy, mahalle ve iş yerleri için salgın denetim ekipleri, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında koordinasyon toplantısında buluştu.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda oluşturulan İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ve İş yeri/Mahalle Denetim Ekipleri Koordinasyon Toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ardından Kaymakam Deniz Pişkin, alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaymakam Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, “Covid'le mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile karantina uygulanan yerleşim yerleri ile binalarda yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının zorunlu olarak karantina altında bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesine, İlçe Salgın Denetim Merkezinin sekretaryasının İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülmesine, Salgın Denetim Merkezinin İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tahsis edilecek merkezde faaliyetlerini sürdürmesine karar verildi” dedi.
İlçe Salgın Denetim Merkezinin görevlerine ilişkinde açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin; “İş yeri/mahalle denetimlerinin planlamasının yapılması, denetim ekiplerinin koordinasyonu, Salgın Denetim Merkezine gelen ihbar ve şikayetlerin denetim ekiplerine iletilmesi görevlerini yerine getirmesine, iş yeri denetim ekiplerinin; belediye başkanlığı (zabıta), İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce daha önce isimleri bildirilen ve oluşturulan toplam 12 kişilik, 2 ayrı ekip olarak faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı” diye konuştu.
Denetim ekiplerinin köylerde de oluşturulacağının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, Köy Denetim Ekiplerinin Köy Muhtarı, Köy İmamı ve Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilecek kolluk görevlisinden oluşturulmasına karar verildiğini söyledi. 7 Denetim ekibinin oluşturulduğuna dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, “Mahalle Denetim Ekiplerinin, gruplandırılan mahallelerde kurumlarınca ismi belirtilen personelin katılımıyla 7 ekip halinde oluşturulmasına ve İş yeri ve Mahalle Denetim Ekiplerinin transferi için karar detayında isimleri sayılan kurumlar tarafından araç ve şoför görevlendirilmesine karar verilmiştir” şeklinde konuştu.
Oluşturulan ekipler köy, mahalle ve iş yerlerinde korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerini gerçekleştirecekler.

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