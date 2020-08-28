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Tosya’da Kilkuyu köyünde su arama çalışmaları sürüyor

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Kilkuyu köyünde su kaynağı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tosya’da Kilkuyu köyünde su arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Kilkuyu köyünde su kaynağı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Su arama çalışmalarının yürütüldüğü Kilkuyu köyünü ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köyde su arama çalışmaları yapan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Pişkin, “Kilkuyu Köyü Merkez Mahallesinin içme suyu sorununa çözüm arayışımız sürüyor. Daha önce kullanılan suda arsenik bulunması üzerine yeni su kaynakları bulmak için çalışma başlatmıştık. Kaymakamlığımızın 2020 Yılı KÖYDES çalışma programına koyduğu sondaj çalışması bugün gerçekleşmiş olsa da istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Saatte 600 litre civarında bulunan yeni su kaynağı ne yazık ki ihtiyacı karşılamıyor. Yeniden yapacağımız etüt çalışmaları sonrasında ikinci bir sondaj çalışması yapacağımızı köydeki vatandaşlarımıza ilettik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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