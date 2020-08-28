Kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, kendisine direnen iş yeri sahibini vurdu

Kastamonu’nun en işlek caddelerinden Belediye Caddesi'nde cuma vakti kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, kendisine direnen iş yeri sahibi kadını vurarak ağır yaraladı.

Kastamonu’da Belediye Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda, cuma namazı vakti soygun girişimi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ezanın okunmasıyla birlikte Kastamonu’nun en işlek caddelerinden olan Belediye Caddesi'ne gelen şüpheli, burada bulunan kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcu Nihat Pehlivan’ın eşi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Elif Pehlivan, soygun için gelen şahsı görünce bağırmaya başladı. Bunun üzerine panikleyen soyguncu, elindeki silahla rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iş yeri sahibi Elif Pehlivan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Elif Pehlivan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Kuyumcuyu soymaya çalışan silahlı şahıs ise, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Belediye Caddesi'ne çok sayıda ekip sevk edildi. Şehrin giriş ve çıkışlarını da kontrol altına alan polis ekipleri, kaçan şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sırasında caddede toplanan çok sayıda vatandaş, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeden olay yerini görüntülemeye çalıştı. Bir yandan inceleme yapan polis ekipleri ise meraklı vatandaşları sık sık uyararak dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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