9 metrelik kuyuya düşen inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 9 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alamakayış köyünde 9 metre derinliğindeki kuyuya inek düştü. Hayvanın sahipleri, ineğin kurtarılması için Taşköprü itfaiyesinden yardım istedi. Taşköprü İtfaiye ekipleri de, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine köye gelerek çalışma başlatan ekipler, 9 metre derinlikteki kuyuya düşen ineği kepçe yardımıyla ulaştı. İnek, kepçe yardımıyla düştüğü kuyudan çıkartılarak sahibine teslim edildi.

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