Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; 37 AAC 672 plakalı otomobilin, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi caddesinde motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü hemen otomobilden inerek itfaiye ekiplerini aradı.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ekiplerin yoğun çabası ile söndürülen otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.