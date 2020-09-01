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Ata topraklarını terk etmeyen yaşlıların her hizmeti evlerinde görülüyor Odunu kırıp yemeğini yapan kaymakamlık ekipleri yaşlıları yalnız bırakmıyor Kastamonulu yaşlı vatandaşlar ihtiyaçlarını gören ekiplere dua ediyor

İHA

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ata topraklarını terk etmeyen 65 yaş ve üzeri yaşlıların tüm hizmetini kaymakamlığı üstleniyor.

Ata topraklarını terk etmeyen yaşlıların her hizmeti evlerinde görülüyor Odunu kırıp yemeğini yapan kaymakamlık ekipleri yaşlıları yalnız bırakmıyor Kastamonulu yaşlı vatandaşlar ihtiyaçlarını gören ekiplere dua ediyor

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ata topraklarını terk etmeyen 65 yaş ve üzeri yaşlıların tüm hizmetini kaymakamlığı üstleniyor.
Azdavay Kaymakamlığı, evinde yalnız yaşayan veya kimi zaman kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan ama doğup büyüdüğü, ömrünü geçirdiği ata topraklarını terk etmek istemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için örnek bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında Azdavay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bir ekip oluşturuldu. İlk etapta 65 yaş ve üzeri 30 kişi belirleyen ekipler, düzenli olarak belirlenen evleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını görmeye başladı. Ziyarette ekipler, temizlik, odun kırma, ekmek ve yemek pişirme, kişisel temizlik ve sağlığa kadar yaşlı vatandaşların her türlü sosyal ve fizyolojik ihtiyacını karşılıyor.

“Beni ziyaret edep, yapacakları her şeyi yapıyorlar”
Azdavay Akçaçam köyünde yalnız başına yaşayan ve ata toprağını bırakmak istemeyen 70 yaşındaki Mahide Gözübek de kaymakamlığın sağladığı hizmetten faydalanmanın memnuniyetini dile getirdi. Gözübek’in evini ziyaret eden ekipler, evinin temizliğini yaptı, bulaşıklarını yıkadı, ekmeğini pişirdi ve odunlarını kırdı. İhtiyaçlarını karşılayarak kendisiyle sohbet eden ekiplerin hizmeti için dua eden Mahide Gözübek, “Pazara indiğimiz zaman 1 kilo domatesi alıp gelemiyorum. Devletimizden de milletimizden de hepinizden Allah razı olsun. Şu evi yapıp, bizleri içerisinde misafir edenlerden bin kere razı olsun. Çocuklarım gel diyor ama bende buraları bırakıp gidemiyorum” dedi.

“Gayemiz ata topraklarını terk etmeyen yaşlılarımıza devlet olarak destek vermek”
Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan ise, yalnız yaşamalarına rağmen köylerini terk etmek istemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. 10 aylık proje kapsamında ilk etapta 30 kişiye hizmet verdiklerini belirten Kaymakam Aydoğan, “Gayemiz büyüklerimizin, yaşlılarımızın bulundukları yerde ata topraklarını terk etmeyerek yaşamalarına devlet olarak destek vermek. En büyük gayemizde bu ihtiyaçlarını karşılarken yaşlılarımızın devlet olarak elinden tutmak, evde bakımları başta olmak üzere her türlü ilaç, ev onarımı ve gıda gibi taleplerini de devletimizin imkanları ölçüsünde karşılamayı amaçladık. Bundan sonraki senelerde de yine talepler doğrultusunda bu projeye devam edeceğiz. Bizim en büyük gayemiz ilçemizde bulunan yaşlılarımızı kendi ikametlerinde tutabilmek, evlerinde ata topraklarında onların sağlıklı, huzurlu bir hayat sürmesini sağlamaktır. Devlet olarak bunu kendimize bir görev biliyoruz. Şeyh Edebali’nin dediği gibi: ‘Ey oğul, ananı atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. Bizim yola çıktığımız şiarımız budur’ Bu yüzden de devletimizin imkanlarını yaşlılarımıza, büyüklerimize, sonuna kadar sağlamakta kendimize bir görev addediyoruz. Bunu yapmaya da bundan sonraki sürelerde devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

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