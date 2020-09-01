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14 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi ormanlık alanda bulundu Ormanda ağaç keserken canından oldu

İHA

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Dereyücek köyünde 14 gündür kayıp olan 76 yaşındaki şahsın cesedi, arama kurtarma ekiplerince ağaç kesmek için gittiği ormanlık alandaki kayalıklarda bulundu.

14 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi ormanlık alanda bulundu Ormanda ağaç keserken canından oldu

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde Dereyücek köyünde 14 gündür kayıp olan 76 yaşındaki şahsın cesedi, arama kurtarma ekiplerince ağaç kesmek için gittiği ormanlık alandaki kayalıklarda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Dereyücek Köyü Kuz Mahallesi'nde 18 Ağustos günü evden ayrılan 76 yaşındaki İsmail Pınar’dan bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarının ardından Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, Ağlı ve il merkezinden Jandarma Asayiş Timleri, Köpekli İz Takip Timi, Ceset Arama Köpek Timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi katıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait Drone Arama Unsurlarının da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarına toplam 150 personel katıldı. 14 gün boyunca yaklaşık 15 kilometrelik bir alanı tarayan ekipler, ormanlık arazide kayalıklarda İsmail Pınar’ın cansız bedenine ulaşıldı. İsmail Pınar’ın çok sık ormanlık ve kayalık alanda ağaç kestiği ve kesilen ağacın üstüne düşmesiyle yuvarlanarak iki ağaç arasına sıkışması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından İsmail Pınar’ın cenazesi, ailesine teslim edilerek aile kabristanlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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