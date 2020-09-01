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Yeni atandığı Hakkari’de 41 gün sonra şehit düştü Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Yeni atandığı Hakkari’de 41 gün sonra şehit düştü Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep’te görev yaparken Hakkari’nin Şemdinli ilçesine 10 Temmuz’da atanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit oldu. Şehit Furkan Erbil’in cenazesi memleketi Kastamonu’da son yolculuğuna uğurlandı.
2015 yılında İstanbul Piyade Okul Komutanlığında kursiyer eğitimini tamamladıktan sonra Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığında göreve başlayan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, 2020 Yılı Atamaları kapsamında 10 Temmuz’da 34’üncü Hudut Tugayı Şemdinli Komutan Yardımcılığı 6’ıncı Hudut Tabur Komutanlığı emrine atandı.
Görevinin 41’inci gününde Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç Üs Bölgesine yapılan ikmalden dönerken aracın yoldan çıkarak yuvarlanması sonucu ağır yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil şehit oldu.
Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Furkan Erbil’in naaşı, Hakkari’den askeri uçakla Kastamonu Havalimanına getirildi. Şehit Furkan Erbil’i, Kastamonu Havalimanında büyük bir kalabalık karşıladı. Şehit Furkan Erbil’in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından uçaktan alınarak omuzlarda bir süre taşındıktan sonra tören alanına getirildi. Şehidin cenazesi omuzlarda taşınırken şehit yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit Furkan Erbil’in eşi Kübra Erbil, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, “Ben seni bu şeklide mi gönderdim. Bizim aşkımız bitemez, ben seni çok seviyorum. Her şeyimsin sen benim, ben seni çok seviyorum. Ben sensiz şimdi ne yapacağım” diyerek feryat etti.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından dua edildi. Ardından Şehit Furkan Erbil’in cenazesi kalabalık bir araç konvoyu eşliğinde havalimanından alınarak ilk olarak baba ocağına götürüldü. Baba ocağında helallik alınmasının ardından Şehit Furkan Erbil’in naaşı, tarihi Nasrullah Camisi’ne getirildi. İkinci namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Furkan Erbil, Gümüşlüce Mezarlığında aile kabristanlığına defnedildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Şehit Erbil’in yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü.
Şehit Furkan Erbil’in cenaze töreninde babası Kaya Erbil ile eşi Kübra Erbil’in ayakta güçlükle durduğu görüldü. Şehit Furkan Erbil’in 2,5 yaşındaki Çınar Efe Erbil isminde bir oğlu da olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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