Kastamonu'da iki ilçe belediyesinde çok sayıda personel korona virüse yakalandı Belediyelerin bazı birimleri ile temaslı işçiler karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da iki ilçe belediyesinde çok sayıda personel korona virüse yakalandı Belediyelerin bazı birimleri ile temaslı işçiler karantinaya alındı

İHA

Kastamonu'da iki ilçe belediyesinde çok sayıda personelin korona virüse yakalanması sonucu bazı belediye birimleri karantinaya alındı.

Kastamonu'da iki ilçe belediyesinde çok sayıda personel korona virüse yakalandı Belediyelerin bazı birimleri ile temaslı işçiler karantinaya alındı

Kastamonu'da iki ilçe belediyesinde çok sayıda personelin korona virüse yakalanması sonucu bazı belediye birimleri karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Seydiler Belediyesi ile Devrakani Belediyesi'nde, bazı alt birimlerde çalışan belediye personelinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bu şahıslarla temas halinde olduğu belirlenen çok sayıda belediye personeli ile korona virüs testi pozitif çıkan belediye personeli karantinaya alındı. Testlerin sonucu sonrasında Seydiler Belediyesi'nde dış birimler karantinaya alındı. 6 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığı Devrekani Belediyesi'nde de temas listesinde bulunan 30 personel evlerinde karantinaya alındı.
Konu ile ilgili Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Belediyemiz personelinde çıkan Covid19 rahatsızlığı münasebetiyle geçmiş olsun dileklerini ileten tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Personelimizden toplam 6 arkadaşımızda test sonucu pozitif çıkmış olup durumları iyidir. Hasta olan arkadaşlarımızdan hastane de tedaviye alınan arkadaşımız yoktur. Evlerinde tedavi olmaktadırlar. Yapılan filyasyon çalışması sonucu 30 personelimiz evlerinde karantinaya alınmıştır. Hasta olan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Karantinaya alınan arkadaşlarımızda inşallah ilerleyen süreçte pozitiflik çıkmaz. Bu süreçte hizmette aksaklık olursa ilçe halkımızdan şimdiden özür dileriz. Rabbim yardımcımız olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da 500 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da 500 hektarlık ormanlık alanda yangın ...
Tosya Kaymakamlığı maske dağıttım standı kurdu
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamlığı maske dağıttım standı kurdu
Kaza şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kaza şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, ...
Yeni atandığı Hakkari’de 41 gün sonra şehit düştü Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yeni atandığı Hakkari’de 41 gün sonra şehit ...
Tosya'da ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi üçüncü kez uygulanacak
YEREL HABERLER Tosya'da ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi üçüncü kez ...
14 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi ormanlık alanda bulundu Ormanda ağaç keserken canından oldu
YEREL HABERLER 14 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi ormanlık ...
Ata topraklarını terk etmeyen yaşlıların her hizmeti evlerinde görülüyor Odunu kırıp yemeğini yapan kaymakamlık ekipleri yaşlıları yalnız bırakmıyor Kastamonulu yaşlı vatandaşlar ihtiyaçlarını gören ekiplere dua ediyor
YEREL HABERLER Ata topraklarını terk etmeyen yaşlıların her hizmeti ...
Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kastamonu’da 1 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
YEREL HABERLER Kastamonu’da 1 hektarlık ormanlık alan yangında zarar ...
Cide’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Cide’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Kastamonu’da pat pat devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da pat pat devrildi: 3 yaralı
En mutlu gününde en büyük acıyı da yaşadı Kızını evlendirdiği gün, kız kardeşini ve eniştesini kaybetti Kızının düğününden dönen baba, ormanlık alana uçtu: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER En mutlu gününde en büyük acıyı da yaşadı Kızını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X