Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını (3)

KASTAMONU'DAKİ YANGINDA, 4 EV VE 4 SAMANLIK KÜL OLDU
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesinde'ki ormalık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Tekeoğlu Mahallesi'ne sıçradı. Bunun üzerine riskli bölgede olan Derekaraağaç Köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalle'deki 4 ev ve 4 samanlık küle döndü.
Şu ana kadar 20 hektarlık alanın yangın nedeniyle zarar gördüğü belirlenirken, karadaki yangın söndürme çalışmalarına, Organ Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ve helikopterle de destek verilmeye başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu
2020-09-02 21:25:06
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