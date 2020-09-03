Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı (2)

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YANGIN, BAZI BÖLGELERDE YENİDEN BAŞLADI

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleriyle 21 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, bazı bölgelerde yeniden başladı. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, yeniden yükselen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 70 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen yangında, özellikle ağaçların ve bitki örtüsünün küle döndüğü görüldü. Hüseyin KALAYZeynep Irmak ÖCAL/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Hüseyin KALAY-Zeynep Irmak ÖCAL

2020-09-03 15:07:04



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