Kastamonu’da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

İHA

Kastamonu’da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan süren çalışmalarda yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü kırsalında ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi’ndeki 4 ev, 2 ahır ile 4 samanlığın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Daha önceden jandarma ekipleri, tedbir amaçlı 3 köyü ve 3 mahalleyi boşaltarak tahliye etmişti. Ayrıca yangının daha da ilerlemesi durumunda yangın güzergahında bulunan 1 köy ve 3 mahallede olası duruma karşı ikaz edilerek uyarıldı. Yangına 2 uçak, 10 helikopter ve 117 arazözle çok sayıda yangın söndürme personeli katılıyor. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

“Allah böyle felaketlerden ülkemizi korusun”
Derekaraağaç köyü bölgesinde üzücü bir yangını izlediklerini söyleyen eski Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Çok geniş bir alanda orman yangını önceki gün saat 15.00 sıralarında başlamış, şu an 4 tane evimiz, 2 ahır ve 4 samanlık yanmış. Can kaybımız yok. Ancak helikopterlerle ülkenin çeşitli illerinden orman teşkilatının ve belediyelerin soğutma ve itfaiye araçlarının takviyeleriyle ormanın yanmasını engellemek için çok ciddi bir mücadele veriliyor. Orman yangınının rüzgarın da artmasıyla hala devam ettiğini görüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Allah devletimize zeval vermesin. Vatandaşlarımızın da daha dikkatli olmasını ve daha bilinçli olmasını istiyorum, ormanına sahip çıkmalarını istiyorum. Allah böyle felaketlerden ülkemizi korusun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti
Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülemiyor Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Öğle saatlerinde nispeten kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar yayılım gösterdi” “2 uçak, 10 helikopter, 117 arazöz ve 50 su tankeriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın ...
Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı (3)
YEREL HABERLER Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol ...
Kastamonu'daki yangında rüzgarın da etkisiyle yeniden alevler yükseldi
YEREL HABERLER Kastamonu'daki yangında rüzgarın da etkisiyle yeniden ...
Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı (2)
YEREL HABERLER Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol ...
Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol ...
Kastamonu'da dün başlayan orman yangını söndürüldü 70 hektarı küle döndüren yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da dün başlayan orman yangını söndürüldü 70 ...
Kastamonu Valisi Çakır: “Şu ana kadar 60-70 hektarlık bir alan zarar gördü”
YEREL HABERLER Kastamonu Valisi Çakır: “Şu ana kadar 60-70 hektarlık ...
Vali Çakır: “Şu an tedbir amaçlı 6 köyümüzü ve mahallemizi boşalttık”
YEREL HABERLER Vali Çakır: “Şu an tedbir amaçlı 6 köyümüzü ve ...
Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını (3)
YEREL HABERLER Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını (3)
Kastamonu’da orman yangını 4 ev ve 4 samanlığı da kül etti
YEREL HABERLER Kastamonu’da orman yangını 4 ev ve 4 samanlığı da kül ...
Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerine sıçradı Kastamonu’da ormanlık alanda 20 hektarlık arazi yandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim ...
3 yılda 286 kişi ağaçtan düşerek ölünce jandarma önlem projesi geliştirdi Kastamonu'da jandarmanın projesi ağaçtan düşme sonucu ölümleri engelleyecek Ölümleri engellemek için ağaca tırmananlara emniyet ipi dağıtılacak
YEREL HABERLER 3 yılda 286 kişi ağaçtan düşerek ölünce jandarma ...
Kent Konsayı Başkanı ‘maskenizi takın’ diye yalvardı Dr. Ergün: “Kastamonu halkına yalvarıyorum. Maske takmak çok önemli” Dr. Ergün: “Denetim ve cezaları arttırmadan pandeminin önüne geçemeyiz”
YEREL HABERLER Kent Konsayı Başkanı ‘maskenizi takın’ diye yalvardı Dr. ...
Kastamonu’da 500 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da 500 hektarlık ormanlık alanda yangın ...
Kastamonu'da iki ilçe belediyesinde çok sayıda personel korona virüse yakalandı Belediyelerin bazı birimleri ile temaslı işçiler karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da iki ilçe belediyesinde çok sayıda ...
Tosya Kaymakamlığı maske dağıttım standı kurdu
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamlığı maske dağıttım standı kurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X