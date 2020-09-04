Karayollarına ait tır kaza yaptı: 1 yaralı

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait tır, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday’da Salih K. (43) yönetimdeki Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait 37 BJ 359 plakalı tır, Bolatlar köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun kenarındaki ağaçlara vurarak durabilen ve tarlaya saplanan tırın sürücüsü Salih K. yaralandı. Yaralanan Salih K, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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