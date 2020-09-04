Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın da destek verdiği “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisaslaşacak yol haritası toplantısı gerçekleştirildi.

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” çalışmaları hızla devam ediyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ın (KUZKA) yönetim danışmanlığı desteği verdiği ve Execution Partners ile işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın başkanlığında Senato Salonunda “İhtisaslaşma Yol Haritası” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kutay Oktay, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, KUZKA Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yücel Yakar, KUZKA Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Birim Başkanı Serkan Doğru, Execution Partners Yönetim Danışmanlığı firması yetkilileri Ateş Sungur, Zeynep İmer Karakaş ile üniversite yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşmalarının ardından “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında hedeflerine ulaşmada yol gösterici olan ve strateji yol haritası belgesini hazırlayan Execution Partners yetkilileri tarafından “İhtisaslaşma Yol Haritası” başlıklı sunum yapıldı. Sunumun ardından katılımcılar, yapılması gerekenler ve hedefler hakkında fikirlerini paylaştı.

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