Sıla Öğrenci Yurdu, yeni yıla hazır

İhlas Vakfı Kastamonu Sıla Öğrenci Yurdu, Kovid19 tedbirlerini tamamlamış halde yurt kayıtlarına başladı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurtta tedbirlerini üst seviyeye çıkartan İhlas Vakfı Kastamonu Sıla Öğrenci Yurdu, bu kapsamda Kovid19 tedbirlerini alarak yurt kayıtlarını almaya başladı. Yurtta alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Yurt Müdürü Enis Köklü, “Öğrencilerin ve velilerin gönlü rahat olsun. Yurdumuzda Kovid19 tedbirlerini eksiksiz tamamladık. Pandemi süresince uyulması gereken kurallar, yurdumuzun girişine ve her katına afiş olarak asıldı. Maskeli görevlimiz yurda giren her öğrencinin ateşini ölçüp, ellerini dezenfekte etmesini ve mesafe kurallarına uymasını sağlıyor. Yemekhanemizde kişiye özel kaplar, ekmek, tuz, baharatlar hazır. Yatak odalarında, çalışma ve dinlenme salonlarında yerleşim düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun” dedi.
Öğrencilere, barınma, beslenme, dinlenme ve sosyal faaliyetlerde en yüksek hizmeti sunmayı prensip edindiklerini ifade eden Enis Köklü, yurt kayıtlarının davam ettiğini kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.