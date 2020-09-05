Kaymakam Pişkin, koronavirüs denetimine katıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs denetimlerine Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’de katıldı. Pişkin, esnafları gezerek alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya’da faaliyet gösteren esnafları gezerek, koronavirüse karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi. Esnaflarla ve vatandaşlarla bir süre sohbette eden Kaymakam Pişkin, esnafların koronavirüse karşı aldığı tedbirleri yerinde gördü.

Kaymakam Pişkin, “İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de Sağlık İçin Hepimiz İçin sloganıyla salgın ile ilgili yoğun ve genel denetimin dördüncüsünü bütün kurumlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Kurallara riayet eden tüm esnafımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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