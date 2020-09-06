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Başkan Fındıkoğlu: “Hedefimiz ilçelerimizle beraber topyekun kalkınmadır” Başkan Fındıkoğlu, “Kastamonu’nun acilen 5. Bölgeye alınması gerekiyor”

İHA

Başkan Fındıkoğlu: “Hedefimiz ilçelerimizle beraber topyekun kalkınmadır” Başkan Fındıkoğlu, “Kastamonu’nun acilen 5. Bölgeye alınması gerekiyor”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, Kastamonu Ekonomisi ve Kastamonu İhracat Verileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fındıkoğlu, yatırım kararını veren bir müteşebbisin birçok faktörü araştırdığını ve Türkiye’de yapılan yatırımlarda, yatırım kararını etkileyen ilk 10 faktörü açıklayarak, “Şehirlerarası otobanlara erişim, nitelikli işgücünün varlığı, işgücü maliyetleri, merkezi ve yerel teşvikler, inşaat maliyetleri, kurumlar vergisi oranı, diğer vergisel indirimler, enerji maliyetleri, boş yatırım arazilerinin varlığı, pazarlara yakınlık” dedi.
Yeni Yatırım Teşvik sistemini analiz eden Başkan Fındıkoğlu, “Sistemi analiz ettiğimizde 5. bölge sınıfındaki komşu illerimiz Sinop, Çankırı’nın yerleri “Değişmedi”, 4. Bölge sınıfındaki komşu illerimiz Bartın, Kastamonu, Çorum, Amasya’nın yerleri “Değişmedi”, 3. bölge sınıfındaki bölge illerimiz Düzce, Zonguldak, Samsun illerimizden Düzce 4. Bölgeden 3. Bölgeye yükseldi ve ilimize göre teşvik avantajını kaybetti, özellikle Düzce’ye yönelen yatırımcıları ilimize çekebiliriz. 2. bölge sınıfındaki bölge illerimiz Karabük, Bolu (3. Bölgeden 2. Bölgeye yükseldi) ve Düzce, Karabük ve Bolu yine ilimize göre teşvik avantajlarını kaybettiler” diye konuştu.

“Kastamonu’nun acilen 5. Teşvik Bölgesine alınması gerekiyor”
19 ilçeye sahip olan Kastamonu’da, Taşköprü, Tosya ve Seydiler ilçelerindeki OSB’lerde yatırım yapan firmalara teşviklerin 5. bölge sisteminden yararlandırılacağını sözlerine ekleyen Başkan Fındıkoğlu, “KATSO olarak, Ankara’da TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) çatısı altında yapılan 8., 9. ve 10. Ticaret ve Sanayi Şuralarında Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza, üyesi olduğum TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyinde, Kastamonu’nun komşu illeri olan Çankırı ve Sinop illeri gibi 5. bölge teşvik sisteminden yararlandırılması ve teşvik sisteminin ilçe bazlı olması talebimiz yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir. Son olarak 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomiden Sorumlu Bakanların katılımı ile gerçekleşen 10. Ticaret ve Sanayi Şurasında; İlimizin 1. sorununu “Kastamonu Teşvik Sisteminde 4. Bölgede Yer Alması” olarak belirttik. Çözüm önerisi olarak, “İlimiz yeni teşvik sisteminin uygulamaya konulmasından bu yana, yatırımcılardan gerekli ilgiyi görememekte ve ilimizin sınır komşu illeri gibi 5. Bölgede yer alması gibi bir beklentide olduğumuzu ilettik. Bu sayede genişleme ve kurulum aşamasında olan OSB’lerimize yatırımcı çekmenin daha kolay olacağını vurguladık. Teşvik sistemi uygulamasının ise sadece il değil, il merkezi ve ilçe bazlı olarak uygulanmasının toplu kalkınmayı getirecek olduğu görüşünü belittik. Bu sayede ilimiz ticaret ve sanayi yatırımlarında hak ettiği ilgiyi görecektir” ifadeleri ile çözüm önerilerimizi sunduk” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz ilçelerimizle beraber topyekûn kalkınmasıdır”
Yeni düzenleme çerçevesinde Daday, Cide, İhsangazi, Hanönü, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Doğanyurt ilçelerinin yeniden umutlanacağını ve yatırım heyecanı yaşayacağına dikkati çeken Başkan Fındıkoğlu, “Yapılan düzenleme ile şehirlerin bir bütün olarak ülke kalkınmasına destek vermelerinin önü açıldı. Hedefimiz ilçelerimizle beraber topyekûn kalkınmadır. Belirlenen ilçelerimizin arasında Tosya, Taşköprü, Seydiler, Devrekani gibi Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) alınması tabi ki ilimizde, özellikle iş dünyası tarafından çok daha büyük bir coşku ile karşılanırdı ama yılmadan usanmadan çalışmalarımıza devam edecek ileride bu illerimizin de kapsama alınması için gereken çabayı ve gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“İş ve aş imkanı sağlamak için rekabet gücü yüksek sektörlerin sayısını artırmak istiyoruz”
Kastamonu’da iş ve aş imkanlarını geliştirmek için rekabet gücü yüksek sektörlerin sayısını arttırmak istediklerini vurgulayan Başkan Fındıkoğlu, şöyle konuştu: “1 Ocak 2020 itibariyle 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Ticaret ve Sanayi odamızda; 26 adet ticari işletme kurulmuş, 7 ticari işletme kapanmıştır. 8 adet kooperatif kurulmuş, kapanan kooperatif yoktur. 36 adet şirket şubesi kurulmuş, 11 adet şirket şubesi kapanmıştır. 13 adet anonim şirket kurulmuş, kapanan anonim şirket yoktur. 77 adet Limited Şirket kurulmuş, 2 adet Limited Şirket kapanmıştır. Toplamda 160 işletme kurulmuş ve 24 işletme kapanmıştır. Hedefimiz; Kastamonu’da rekabet gücü yüksek sektörlerin sayısını artırmak, daha fazla iş ve aş imkanı sağlamaktır. İhracatta ulusal basına yansıyan Türkiye İhracatçı Birlikleri (TİM) verilerine göre ilimiz ihracatında geçen yıla göre yüzde 600’lere varan artış oranları dikkati çekmektedir. Demir ve demir dışı metaller başta olmak üzere birçok sektörde artan ihracat oranlarını, önümüzdeki dönemlerde “Hububat, Bakliyat”, “Kuru Meyve ve Mamulleri”, “Meyve ve Sebze Mamulleri”, “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri”, “Yaş Meyve ve Sebze” sektörlerinde de görmeyi arzuluyoruz. Pandemi sürecinde yaşanılan zorlukları da düşündüğümüzde bu zorluklara rağmen ekmeğini ticarette arayan müteşebbislerimizin önünü açmak için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayatı her yönüyle olumsuz etkileyen Kovid19 salgınından en yakın zamanda kurtulmayı ve işletme sahiplerimizin normal koşullarda ticaret yapmalarını, tüketicilerimizin normal koşullarda ihtiyaçlarını karşılamalarını temenni ediyorum.”

“Koronavirüsü yenmeliyiz”
Koronavirüsün hem insan sağlığını hem de ticareti olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğine işaret eden Başkan Fındıkoğlu, şunları kaydetti: “Yeni tip koronavirüsün bir taraftan sağlığımızı ve hayatımızı tehdit ederken bir taraftan da ticaretimizi olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Eski günlerimize dönmek için işverenlerimiz, çalışanlarımız ve tüketicilerimiz ile hep birlikte disiplin içerisinde hareket etmeliyiz. Kastamonu iş dünyasının temsilcileri olarak yapıcı olan tüm eleştirilere açık olduğumuz gibi bazen Ticaret ve Sanayi Odamızın, iktidarıyla muhalefetiyle siyasilerimizin, bürokratlarımızın, kanaat önderlerimizin çalışmalarını ve gayretlerini itibarsızlaştırma çabasına dönüşen araştırılmadan ve bilgiden yoksun olarak yapılan eleştiri maksatlı ifadelerin Kastamonu ekonomisine yarardan çok zarar vereceği kanaatindeyim. Bu gayrette olanlar bilsinler ki; İlimiz ülke ekonomisinde ve gelişmişliğindeki hak ettiği yeri er ya da geç alacaktır. Kastamonu’da doğdukları toprakları terk etmeyen, başta İstanbul olmak üzere çeşitli illere yerleşmek yerine ekmeğini memleketinde arayan, memleketimize iş ve aş imkanı sağlayan tüm girişimci hemşerilerimize minnettarız. Kastamonu’da faaliyet gösteren veya ileride yatırım yapmayı düşünen tüm müteşebbislerimizin ilimizin yatırım alanlarındaki avantaj ve dezavantajlarını biliyor, sık sık gündemimizde tutuyor ve çalışmalar sürdürüyoruz. İnanıyorum ki Kastamonu Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, siyasilerimiz, bürokratlarımız, basınımız ve kanaat önderlerimiz ile birlikte ilimizin ve bölge halkımızın yararına olan her çalışmada ve bundan sonraki Teşvik Sistemi düzenlemelerinde, Ekonomik Faaliyetlerinde, İhracatta Kastamonu İş Dünyası Temsilcilerinin çatı kuruluşu olan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimiz ekonomisi yararına olan çalışmalarını hassasiyet ve tutarlılıkla sürdürecektir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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