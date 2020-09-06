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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu: “Kastamonu’da Covid-19 vaka sayılarında ciddi oranda artış var” “Kastamonu’da bin hektarlık ormanlık alan zarar gördü”

İHA

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu: “Kastamonu’da Covid-19 vaka sayılarında ciddi oranda artış var” “Kastamonu’da bin hektarlık ormanlık alan zarar gördü”

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ilde Covid19 vaka sayılarında ciddi oranda artış olduğunu belirterek, Taşköprü’de ormanlık alanda çıkan yangında da bin hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Belediye Meclisi Eylül ayı 2. oturumunda Taşköprü Derekaraağaç mevkiinde çıkan yangın ve Covid19 salgınında şehirdeki vaka durumuyla ilgili hayati uyarılarda bulundu. Taşköprü’de Derekaraağaç mevkiinde çıkan yangında bin hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Piknik yapan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Allah rızası için çöplerinizi ormanda bırakmayın. Bir cam parçası bazen mercek görevi görerek yangının çıkmasına neden olabiliyor” uyarısında bulundu.
Covid19 salgınıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, şehirdeki vaka durumunun çok ciddi şekilde arttığına dikkat çekerek, “Önceki gün yine bir profesör arkadaşımı kaybettim. Sağlık çalışanları cansiperane şekilde bizler için fedakarlık yapıyorken, bizler de sevdiklerimiz için kurallara uyalım, gereken fedakarlıkları yapalım” dedi.

“Tüm illerimizden desteğe gelen araçlar oldu”
Taşköprü’deki ormanlık alanda çıkan yangında bin hektarın üzerinde bir alanın zarar gördüğünü belirten Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, şunları söyledi:
“Yangının başladığı an itibariyle alana gittim. Anlatılacak gibi bir durum değildi. Taşköprü’de Sayın Valim ve Taşköprü Belediye Başkanımız ile birlikte incelemelerde bulunduk. Aslanlı köyüne 200 metre kala kontrol altına alınmış yangın. Şükürler olsun can kaybı yok. Cenabı Allah devletimize zeval vermesin. 8 helikopter, 2 uçak, 117 itfaiye ile yangına müdahale edildi. Tüm illerimizden desteğe gelen araçlar oldu. Ayrıca çok sayıda su tankeri de alanda görev yaptı.”

“Tüm olumsuzluklara rağmen ekipler yangını kontrol altına aldı”
Taşköprü’de 4 farklı noktada yangının çıktığına dikkati çeken Başkan Vidinlioğlu, “Yaban hayvanları yangından kaçarken başka bir bölgenin yanmasına neden oluyorlar, ağaçlar kabuk atıyor, kozalaklar fırlıyor. Gerçekten ilk akşamki manzarayı gördüğümde çok daha kötü bir sonuç çıkabileceğini düşündüm. Dört farklı noktada yangın vardı. Arazi çok zor bir araziydi. Ekipler çok çaba harcadılar. Rüzgar yangının hızlı büyümesine neden oldu. Tüm olumsuzluklara rağmen ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Ormanlarımızı nasıl bulduysak öyle bırakalım”
Piknik yapan vatandaşların çöplerini ormanlık alanda bırakmamasını isteyen Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu:
“Yangının neden çıktığı araştırması sürüyor ama kasıt olduğunu çok sanmıyorum. Trafo veya kaza olabilir tam bilemiyorum. Havalar sıcak buradan uyarı yapalım. Cam kırıkları mercek vazifesi yapıp otları tutuştura biliyor. Piknik yapan hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Allah rızası için çöplerinizi ormanda bırakmayın. Ormanları nasıl bulduysak öyle bırakalım. Çöpleri uygun bir yere bırakalım yada konteynırlara atalım.”

“Covid19 vaka sayılarında ciddi artış var”
Kastamonu’da Covid19 vaka sayılarında ciddi oranda artışın olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Buradan bir önemli konuya daha değinmek istiyorum. Vaka sayılarımızda çok ciddi şekilde artış var. Allah rızası için sevdikleriniz için maskelerinizi takın. Önceki gün yine bir profesör arkadaşımı kaybettim. Sağlık çalışanları cansiperane şekilde bizler için fedakarlık yapıyorken bizlerde sevdiklerimiz için kurallara uyalım gereken fedakarlıkları yapalım. Ne olacak maske ve mesafe konusunda biraz daha hassas olsak. Bu durumu el birliğiyle birlikte atlatacağız. Çünkü bizlerinde bildiği bir virüs değil. Her geçen gün farklı özellikleri ortaya çıkan bir virüsten söz ediyoruz. Bu virüsten korunmanın yolu da tedbir. Ne şeytanı görelim ne besmeleyi çekelim. Tedbiri aldığımız müddetçe kendimizi korumuş olacağız. Bize gelmiyor demeyin sonuçta geliyor. Sevdiklerimizin geleceği için sağlığı için dikkat edelim” dedi.

“Aşı hemen bulunacak bir aşı değil”
“Aşı hemen bulunacak bir aşı değil” diyen Başkan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:
“Kontrol süreleri var. Onun için bir süre daha bu virüs ile yaşayacağız. Lütfen tedbirlere uyalım. Her akşam Sağlık Bakanımız da açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamalardaki uyarılara dikkat edelim. İnşallah sağlıklı günlerde hep beraber mutluluğumuzu da hüznümüzü de daha rahat paylaşacağız. Düğün süreleri bir saat ve nikah ile sınırlandırıldı. Topluluğun olduğu yerler riskin arttığı yerler. Bunlara dikkat edelim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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