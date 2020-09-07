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(Özel) Güvenlik kamerasına ve çevredekilere aldırış etmeden güpegündüz aracı soydular

İHA

(Özel) Güvenlik kamerasına ve çevredekilere aldırış etmeden güpegündüz aracı soydular

Kastamonu’dan İstanbul Balat Mahallesinde bir apartmanın mobilya işleri için çalışmaya giden marangozun aracı yemek yedikleri sırada soyuldu. Soygun anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güpegündüz güvenlik kamerasına ve çevreden geçen vatandaşlara aldırış etmeden aracı soyan hırsızların ise rahat tavırları pes dedirtti.
Kastamonu’da marangozluk yapan Hüseyin Akkaya, İstanbul Balat Mahallesinde bir apartmanın mobilya işlerini alarak çalışmaya başladı. Dükkanında ürettiği mobilya malzemeleri İstanbul’a montaj için götüren marangoz Hüseyin Akkaya, bir süre çalıştıktan sonra yemek yemeye gitti. Bu sırada aracın çevresinde dolaşın kimliği belirsiz iki kişi, aracın içerisini kontrol ettikten sonra çevreden geçenlere aldırış etmeden camı açmaya çalıştı. Camı açarak aracın içerisine giren hırsızlar, değerli gördükleri araç, gereç ve mobilya malzemelerini alarak kayıplara karıştılar. Bir süre sonra aracın başına gelen marangoz Hüseyin Akkaya ve yanında çalışan işçiler, soyulduklarını anlayarak hemen polisi aradı. Polisin olay yerine gelerek incelemelerde bulunmadığını ve mağdur olduklarını söyleyen marangoz Hüseyin Akkaya, güvenlik kamerası ve çevredeki vatandaşlara rağmen aracını güpegündüz soyan hırsızların biran önce bulunmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Yemek yemeye saat 13.45 gibi gittiklerini anlatan Akkaya, “O sırada zaten bizler, hırsızlarla yan yana geçişmişiz. Kamera kayıtlarında görülüyor. Saat 14.30 gibi de geri geldik. Biz, aracımızın başına geldiğimizde aracımız soyulmuştu. Araçta el takımlarım vardı, çantam, şarjlı vidalama aleti, sunta kesme makinesi, panya, avuç içi spiral, çekip, keser gibi takımlar bulunuyordu” şeklinde konuştu.
Hırsızlığın organize bir şekilde yapıldığını düşündüğünü belirten Akkaya, “Kamera kayıtlarında takip altında olduğumuz belli. Çünkü vatandaşa telefonundan mesaj geliyor, ondan sonra aracın içerisine giriliyor. Aracım kilitliydi, yan camı açıp içerisine giriyorlar. Mağdurum, suçluların bulunmasını istiyorum. Kamera da iki kişi görülüyor, görünmeyenler var mı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şüpheli şahsın aracın yanına geldiği görülüyor. Bir süre aracın camını açmak için şüphelilerin uğraştıklarının görüldüğü güvenlik kamerasında, camdan aracın içerisine girerek kapıları açtıkları görülüyor. Ardından hırsızlar, araçta bulunan değerli gördükleri vidalama aracı, iki adet hitli, el panyası, spiral avuç içi, sunta kesme aracı, keser, çekip gibi mobilya malzemelerini alarak kayıplara karıştıkları görülüyor. Bir süre sonra aracın başına gelen marangoz Hüseyin Akkaya ve yanında çalışan işçilerin, büyük şaşkınlık yaşayarak polisi aradıkları görülüyor.

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