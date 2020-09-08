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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Pişkin, proje okulunu ziyaret etti

İHA

Kaymakam Pişkin, proje okulunu ziyaret etti

– Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde eğitime başlayan proje okulunu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Proje okulu uygulaması kapsamında ülke genelindeki 191 ortaokuldan birisi olan ve Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tosya İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim hayatına başlayan Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, eğitimine başladı. Bu kapsamda Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, okulu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve İlçe Milli Eğitim Müdüründen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulumuzda hafızlık proje uygulaması kapsamında eğitimlerine başlayan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokolle ortaokula başlayan çocuklarımızın bir yandan hafızlıklarını yapıp, bir yandan da İmam Hatip Ortaokulunda okuyarak sene kaybı olmaksızın ortaokulla beraber hafızlıklarını bitirmeleri planlanıyor. Bu protokole dayalı olarak şu anda ülkemizde 191 Ortaokul ve Kur’an Kursu ortak çalışmakta, kız ve erkek çocuklarımız hafız olarak yetiştirilmektedir. Söz konusu proje, bu yıl itibariyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile İlçe Müftülüğümüz arasında yapılan protokol sonucu ilçemizde de uygulanmaya başladı” diye konuştu.
Ziyarette Kaymakam Deniz Pişkin’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Ünal ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı eşlik etti.

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