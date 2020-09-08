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Kastamonu ve Sinop’ta 4 bin turiste memnuniyet anketi uygulandı Batı Karadeniz’de turist eğilimleri araştırılıyor

İHA

Kastamonu ve Sinop’ta 4 bin turiste memnuniyet anketi uygulandı Batı Karadeniz’de turist eğilimleri araştırılıyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasıyla pandemi sürecinde Karadeniz’e yönelen turizm hareketliliğinin nedeni ortaya konulacak. Değişen turist ihtiyaçlarının ve eğilimlerinin tespit edilmesini amaçlayan çalışma kapsamında, Kastamonu ve Sinop’u ziyaret eden 4 bin turiste memnuniyet anketi uygulandı.
Araştırma, Kastamonu ve Sinop illerini ziyaret eden turistlerin memnuniyetinin ölçüleceği “Destinasyon Memnuniyet Araştırmaları” ile turistik değeri olan bölge unsurlarına dair memnuniyetin ölçüleceği “Unsur Memnuniyet Araştırmaları” olarak iki farklı bölümden oluşuyor. Çalışmalarda sağlıklı sonuçların elde edilebilmesi için saha çalışmaları ziyaretlerin yoğunlaştığı Ağustos ayında gerçekleştirildi. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin ihtiyaçlarını ve eğilimlerini anlamak adına yapılan çalışmadan elde edilecek sonuçlara göre turizme yönelik belirlenecek yeni strateji ve eylemler, Ajansın mali ve teknik destek programlarıyla desteklenecek.

Anket çalışmasında 4 bin kişiyle görüşme yapıldı
Araştırma kapsamında Kastamonu ve Sinop’ta toplam 7 farklı ilçede bulunan, 19 farklı turistik noktada, 4 bin kişiyle anket çalışması yapıldı. Anket çalışmaları Hamsilos Tabiat Parkı, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, İnceburun, plajlar, doğal yaşam ve at çiftlikleri, kanyonlar, konaklama tesisleri ile yemeiçme mekanlarında turistlerle yüz yüze yöntemiyle gerçekleştirildi.

Araştırma ile turistlerin beklenti ve ihtiyaçları belirlenecek
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) adına Kastamonu ve Sinop illerinde anket çalışmaları gerçekleştirilen Saha Koordinatörü Ersin Öztürk, çalışma ile bölgenin turizm potansiyellerini tespit ederek, gelen turistlerin isteklerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir araştırma yürüttüklerini söyledi.
Öztürk, “Bu araştırmada Kastamonu ve Sinop illerini ziyaret eden turistlerin Bölgedeki isteklerini, beklentilerini tespit ederek, geleceğe yönelik stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz. Şehir imaj araştırması yanı sıra, kanyonlarda, at çiftliklerinde ve merkezde konaklama ve yeme içme kültürüne yönelik otellerdeve restoranlarda araştırmalar gerçekleştirdik. Sinop’ta ise plajlarda, şelalelerde ve İnceburun’da Bölgenin doğal güzelliklerinden faydalanan turistlerin ve misafirlerin ihtiyaçlarını tespit ederek, daha iyi hizmet sunmak ve Bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmek için neler yapabiliriz? Eksiklikler ve beklentiler nelerdir? Bunların örtüşmesiyle stratejik turizm haritası hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Saha çalışmaları stratejik hedef ve eylemler ile desteklenecek
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Birimi Uzmanı Nedim Emre Gürgen ise, şöyle konuştu: “Bu çalışma Ajansımızın Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı ve Kastamonu ve Sinop İl Turizm Eylem Planı kapsamında “Beklenti ve Memnuniyet Araştırmaları” olarak planlanmıştı. Turist memnuniyetinin ölçüleceği “Destinasyon Memnuniyet Araştırmaları” ve turistik değeri olan bölge unsurlara dair memnuniyetin ölçüleceği “Unsur Memnuniyet Araştırmaları” olmak üzere, farklı segmentasyona ayrıldı. Anketlerin saha uygulamaları ağustos ayında tamamlandı. Saha çalışmaları sonrasında istatistiksel analizlerin sonuçlarına göre stratejik hedefleri gerçekçi eylemler ile destekleyecek öncelikler tespit edilecek. Sonrasında bu noktalara ilişkin gerekli altyapının oluşturulması, hizmet standartlarının yükseltilmesi, tanıtım ve tutundurma faaliyetlerini içeren çeşitli mali ve teknik destek programlarının uygulanması planlanıyor”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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