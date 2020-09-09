Tosya’da yol çalışmaları devam ediyor

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Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarını asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından son olarak Aşağıberçin köyünde yol çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Pişkin, Tosya’da Aşağıberçin köyünde merkez ve Uzunyazı Mahallesi’nde 3 kilometrelik köy içi malzemeli bakım çalışmasına başladıklarını ve en kısa sürede de tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

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