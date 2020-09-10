Kastamonu Valisi Çakır: Dün 10 vatandaşın izolasyon kuralına uymadığı görüldü



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)KASTAMONU Valisi Avni Çakır, dün yapılan denetimlerde 10 vatandaşın izolasyon kurallarına uymadığının belirlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile Kastamonu'da da kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Vali Avni Çakır, şehir merkezindeki esnafı denetledi. Denetim sırasında açıklamada bulunan Çakır, "Dün yaptığımız denetimlerde ekiplerimiz 134 ev gezdi. 10 vatandaşın izolasyon kurallarına uymadıkları görüldü. Haklarında gerekli idari işlemler başlatıldı. Dünkü toplantıda alınan karar gereği 81 ilde artık Covid-19 testi yapılıp, testi pozitif çıkan vatandaş eğer denetimlerde evinde bulunmuyorsa, daha önceki dönemlerde olduğu gibi Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirilecek. Bu süreçte yapılan her türlü iaşe ve barınma masrafları kendisinden tahsil edilecek. Biz bunu gerekirse zorla uygulayacağız. Onun için testleri pozitif çıkan vatandaşlarımızı ikaz ediyorum. Lütfen hem kendi sağlığınız için, hem de toplum sağlığı için izolasyon kurallarına uyalım, aksi takdirde bizi istemediğimiz tedbirleri uygulamak zorunda bırakmasınlar" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-09-10 16:50:05



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