Hanönü AK Partide görev değişimi oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hanönü İlçe Kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Tahsin Yıldırım’ın aday olmadığı seçimlere tek liste ile giren Serdar Özkan yeni başkan seçildi.

Hanönü Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen kongre, Kovid19 salgını sebebiyle çeşitli tedbirler alınarak gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Başkanı Tahsin Yıldırım’ın aday olmadığı seçimlere tek liste ile giren ilçede erkek kuaförlüğü yapan ve aynı zamanda Hanönü Belediye Spor Kulübü Başkanı Serdar Özkan, oyların tamamını alarak AK Parti Hanönü İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, “Kutlu davamızın bu günlere gelebilmesi için partimizin kuruluşundan bu güne kadar emeği geçen, elini taşın altına koyan sandık başkanlarımızdan köy ve mahalle muhtarlarımıza, ilce yönetim kurulu üyelerimizden, ilçe başkanlarımıza kadar teşkilatımızın her kademesinde görev alan kıymetli büyüklerime kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Başta kurucu başkanımız Hacı Muzaffer Caferoğlu olmak üzere ahrete intikal eden tüm dava mensuplarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Genel Kurula, Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Tosya önceki dönem Belediye Başkanı Kazım Şahin ve delegeler katıldı.

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