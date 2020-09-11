Sarımsak pazarında korona virüs denetimi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyündeki sarımsak pazarında korona virüs (Kovid19) salgını kapsamında denetim yaptı.

Kastamonu’nun Coğrafi İşaretle ürünü Taşköprü sarımsağının satıldığı yerlerden bir tanesi olan Alatarla Sarımsak Pazarı'nın girişinde korona virüs salgınına karşı denetim yapıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler tarafından esnaf ve vatandaşların ateşi ölçüldü. Ayrıca jandarma ekiplerince maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı. Pazar yerinde sık sık anonslarla maske takma ve sosyal mesafe tedbirlerine uymaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Denetimlere bizzat katılan Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran da, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, salgının yayılmaması için gerekli tedbirlere azami düzeyde uymaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanı Avkıran, beraberinde jandarma ekipleri tarafından köylerde bulunan pozitif vaka ve temaslı kişilere yönelik denetimlerini de sürdürdü.

Pazar yerindeki vatandaşlar ve satıcılar kurallara uyulması, uymayanların Jandarmaya bildirilmesi ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilmiştir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.