Kastamonu’da işlevini yitiren kaldırımlar yenileniyor

Kastamonu Belediyesi tarafından özellikle işlevini yitiren kaldırımların yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kaldırım yenileme ve yeni kaldırımların yapımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplerin yürüttüğü kaldırım yenileme ve yapım çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “Memleketimize hizmet için şehrimizin her noktasında çalışmalarımızı yoğun bir tempo ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından; Atabeygazi Mahallesi’nde muhtelif yerlerde merdiven yapımları tamamlanmıştır. Beyçelebi Mahallesi Hedanioğlu Camii’nde andezit kaplamayla çevre düzenlemesi yapılmıştır. Candaroğulları Mahallesi Bahçeli Öğretmenevlerinde kaldırım yenileme çalışmaları yapılmıştır. Candaroğulları Mahallesi Ş. Nihat Çendik Sokak’ta bulunan merdivenlerde ve çeşmede yenileme çalışması yapılmıştır. Cebrail Mahallesi 10 Aralık Caddesi’nde yapılan kaldırım yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Cumhuriyet Caddesi ve Şeyh Şabanı Veli Caddesi’nde yapılan kaldırım yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. İnönü Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Taşköprü Yolu mevkiinde yapılan kaldırım yenileme ve yapım çalışmaları tamamlanmıştır. İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı ve Rauf Denktaş Caddesi’nde kaldırım yenileme çalışması yapılmıştır. Kuzeykent Mahallesi Okumuş Sokak’ta kaldırım yenileme çalışması yapılmıştır. Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Atatürk Caddesi’nde kaldırım yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Cebrail Mahallesi Şehit Yavuz Çelikoğlu Sokak’ta kaldırım yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Ufo İş Merkezi önü ve kapalı pazar yeri yolunda kaldırım çalışması yapılmaktadır” dedi.

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