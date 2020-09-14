Balık tutmaya giden şahıs, suya düşerek boğuldu

Kastamonu’da sabah erken saatlerde balık tutmak için baraja giden şahıs, suya düşerek boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde balık tutmak için Karaçomak Barajına giden 55 yaşındaki Seyfettin Urgancı, dengesini kaybederek suya düştü. Urgancı, sudan çıkamayarak boğuldu. Bir süre sonra yakınları haber alamayınca ihbarda bulundu. Karaçomak Barajında yapılan incelemede Seyfettin Urgancı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Urgancı’nın cenazesi, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılarak morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.