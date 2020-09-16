Pişkin, KÖYDES yatırımlarını inceledi

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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Sevinçören köyünde devam eden çalışmaları inceledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) yatırımlarında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Kaymakam Pişkin, “Kaymakamlığımızın 2020 Yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında Sevinçören Köyümüzde yapımı devam etmekte olan; 850 metre isale hattı, sondaj üzeri terfi binası, 50 metre küp su deposuna bakımonarım, 7 adet rögar, tam otomatik klorlama cihazı, 7 adet yangın vanası, ENH ve Motopomp yapım çalışmalarını yerinde inceledik” dedi.

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