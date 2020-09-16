Hanönü köy yolları asfaltlanıyor

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Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Kavak köyünün yolunun asfaltlanmasına başlandı.

Hanönü'nde asfaltlama çalışması başlatıldı. İlçenin Kavak köy yolunda başlatılan çalışmalar ile İl Özel İdaresi ekipleri, 4 bin 300 metre yolu asfalt ile kaplayacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenilen çalışmalar ile yol modern hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

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