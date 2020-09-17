Tosya’da maske, mesafe ve hijyen denetimi

Tosya'da Kaymakam Deniz Pişkin'in katılımı ile korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
İlçe halkının korona virüs tedbirlerine uyup uymadığı konusunda denetim yapıldı. Maske, mesafe ve hijyen kuralları denetimi Kaymakam Deniz Pişkin’in katılımıyla yapıldı. Toplu kullanım alanlarında denetim yapılmasının ardından Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalar da denetim yapıldı. Fabrikalarda pandemi tedbirleri kapsamında denetim yapıldığının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, “Covid19 pandemi tedbirleri kapsamında Organize Sanayi Bölgemizde faaliyetlerini sürdüren fabrikalarda denetimlerde bulunduk. Gerekli hassasiyetin gösterildiği noktalarda tebriklerimizi, tespit ettiğimiz eksiklik ve yanlışlıklar için de uyarılarımızı bildirdik” diye konuştu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.