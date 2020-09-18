Yolcu otobüsünde 65 şişe kaçak içki şişesi yakalandı

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Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 65 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, KastamonuAnkara karayolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait olan koliler içerisinde toplam 65 şişe alkollü içki şişesi ele geçirildi. Sahte içki şişelerine el konulurken, şahıs hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümlerince adli işlem yapıldı.

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