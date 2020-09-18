Tosya’da İlköğretim Haftası sessiz bir şekilde kutlandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessiz bir şekilde kutlandı.

Yeni eğitimöğretim yılının ilk haftası olarak kutlanan İlköğretim Haftası nedeniyle Tosya ilçesinde kutlama töreni düzenlendi. Tören, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, öğrenci, öğretmen ve velilerin birlikte kurallara uyarak pandemi sürecinin içinden çıkılabileceğinin altını çizdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirci, “Yeni bir eğitim öğretim yılı Covid19 salgını karşısında alınan tedbirlere hassasiyetle uymak suretiyle ilçemizde 5 bin 727 öğrencimiz ve yaklaşık 650 kişilik maarif ordumuzla başlayacak. Bakanımızın da açıkladığı gibi ders programları doğrultusunda, öğrencilerimizle uzaktan eğitim yoluyla birebir erişim sağlanmaktadır. İnternet erişimi problemi yaşayan yada bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz için okullarımızda EBA Destek noktaları açtık. Bizler eğitim camiası olarak yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitim sürecinin, en verimli şekilde gerçekleşmesi adına öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde bu süreci takip ediyoruz. Sevgili çocuklarımız, bizler, siz öğrencilerimizi çok özledik. Sizlerin de okullarınızı çok özlediğinizi ve dönmek için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Gerek idarecilerimiz gerekse öğretmenlerimiz ve tüm personelimizle bizler, salgın sürecinin karşımıza çıkardığı tüm zorlukları aşarak okullarımızı açmak için hazırlanıyoruz. Ancak bunu tek başımıza başarmamız mümkün değil. Hep birlikte el ele vererek, kurallara riayet ederek başarıya ulaşacağız" dedi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı. İlköğretim Haftası kutlama töreni maske, sosyal mesafe ve hijyen kurullara başta olmak üzere pandemi kurallarına uyularak yapıldı.

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