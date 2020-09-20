Covid’in düşmanı doğal antibiyotik sarımsak reçel haline getirildi Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı, dünyada ilk kez reçel haline getirildi Torunları için yaptığı sarımsak reçelini 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid’in düşmanı doğal antibiyotik sarımsak reçel haline getirildi Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı, dünyada ilk kez reçel haline getirildi Torunları için yaptığı sarımsak reçelini 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyor

İHA

Covid’in düşmanı doğal antibiyotik sarımsak reçel haline getirildi Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı, dünyada ilk kez reçel haline getirildi Torunları için yaptığı sarımsak reçelini 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyor

Kastamonu’nun dünyaca ünlü Coğrafi İşaretli ürünü olan, Covid19 pandemisinin de düşmanı Taşköprü sarımsağı reçel haline getirildi. Keskin kokusu ve acımtırak bir tadı olduğu için herkesin tüketemediği Taşköprü sarımsağı, bağışıklık sistemini güçlendirsin diye artık reçel halinde tüketilecek.
Kastamonu’nun dünyaca ünlü Coğrafi İşaretli ürünü Taşköprü sarımsağının ilk kez reçeli yapıldı. Dünyada ilk kez Kastamonu’da bir firma tarafından yapılan sarımsak reçeli sayesinde sarımsak tüketemeyen insanların da sarımsak tüketmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda gün içerisinde işlerinden ötürü keskin kokusu nedeniyle sarımsak tüketemeyenlerin de reçelle sarımsak tüketimi planlanıyor. Yaklaşık 11 aylık bir araştırma geliştirme sürecinin ardından piyasaya sürülen sarımsak reçeli, 10’dan fazla ülkeye de ihraç ediliyor.

Torunları için yaptığı sarımsak reçelini 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyor
Kastamonulu iş adamı Metin Ünal, ilk olarak sarımsak sevmeyen torunlarına ‘nasıl sarımsağı sevdirebilirim’ düşüncesiyle yola çıkarak Taşköprü sarımsağını reçel haline getirme fikrini eşiyle paylaştı. Eşinin desteğiyle Taşköprü sarımsağını evinde reçel haline getiren Ünal, bir süre sonra sarımsağı sevmeyen torunlarının sarımsak tüketmeye başladığını gördü. Bunun üzerine ARGE çalışmasına başlayan Metin Ünal, yaklaşık 11 aylık çalışma sonrasında Taşköprü sarımsağını reçel haline getirdi. Metin Ünal’ın ürettiği sarımsak reçeli, ilk olarak Kastamonu’da marketlerde satılmaya başlandı. Talep görmesi üzerine üretimi arttıran Ünal, ardından Ankara ve İstanbul başta olmak üzere marketler zincirlerine de sarımsak reçelini göndermeye başladı. Sarımsak reçelinin yeterince talep görmesi üzerine Metin Ünal, torunları için ilk düşündüğü sarımsak reçelini ilk etapta Rusya, İngiltere, Kırgızistan gibi 10’dan fazla ülkeye ihraç etmeye başladı. Ünal, her geçen gün talebin arttığını ve bu yüzden hem istihdamı hem de üretimi arttırmayı planladıklarını kaydetti.

“Taşköprü sarımsağı, reçel ile birlikte sürekli yenilebilir bir ürün haline geldi”
Taşköprü sarımsağının keskin kokusu ve acımtırak tadı nedeniyle bazı kesimler tarafından tüketilemediğini fakat reçeliyle birlikte herkes tarafından sürekli yenilebilir bir ürün haline getirdiklerini söyleyen Metin Ünal, “Taşköprü sarımsağı ile ilgili ne yapabiliriz, sarımsağın selenyumundan nasıl faydalanabiliriz diye bir takım çalışmalar yaptık. En sonunda şekerci ve helvacı bir aileden geldiğimizden ötürü 11 aylık bir ARGE çalışması sonucunda sarımsak reçelimizi ürettik. Önce torunlarıma tattırdım, sarımsağı sevmeyen nesillerle veya büyüklerin reçel ile sarımsağı sever diye düşündük. Hakikaten bir iki denemeden sonra bunun olacağına karar verdik. Bir de malum pandemi dönemini yaşıyoruz, bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürün olduğu için sarımsak, reçeliyle birlikte de sürekli yenilebilir, kahvaltıda yenilebilir, yemek sonrası yenilebilir, yemek öncesinde yenilebilir bir vaziyete getirdik. Bu da bize toplamda satış mantığını geliştirdi. Şu dönemde de hakikaten bu ürünün doğru bir ürün olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Sarımsak reçeliyle birlikte vücut dayanıklılığı ve bağışıklık sistemi güçlenecek”
Sarımsak reçeliyle birlikte insanların vücut dayanıklılığının ve bağışıklık sisteminin daha da güçleneceğini belirten Metin Ünal, “Sarımsağı çiğ şekilde tüketemeyenler reçeliyle birlikte çok daha rahat tüketebilecekler. Dolayısıyla gün içerisinde sarımsağı yiyemeyen insanlarımız ya da sevmeyen insanlarımız, sarımsak reçeliyle birlikte bunu yemeye başlayacaklar ve vücut dayanıklılığı ile bağışıklık sistemi daha kuvvetlenmiş olacak. İçerisinde 33 kükürt bileşeni, 17 çeşit aminoasit manganez ve çinko gibi minarelerle A vitaminini, B vitaminini, C vitaminini bolca vücuda almış olacaksınız sarımsak reçelini yediğiniz zaman. Yerken sarımsak tadını alıyorsunuz, midenize indiği zaman bu tadı nefesimizden kayboluyor. Bunu ayarlamamızda bir hayli zor oldu” şeklinde konuştu.

“10’dan fazla ülkeye sarımsak reçelini gönderiyoruz”
Şu anda 10’dan fazla ülkeye sarımsak reçelini gönderdiklerini anlatan Ünal, “Yurt içinde de dağıtımlarımız devam ediyor. Londra, Kırgızistan, Rusya gibi ülkelere de sarımsak reçelini gönderiyoruz. Dolayısıyla hoş geri dönüşler alıyoruz. Örneğin Dubai gibi yerlerden de ciddi talepler alıyoruz. Bu da bizim şu anki kapasitemizi daha büyütmemiz yönüyle çalışmalarına başladık” ifadelerini kullandı.

“Dünyada ilk defa sarımsak reçelini yapmanın gururunu yaşıyoruz”
Dünyada ilk defa sarımsak reçelini yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Metin Ünal, şöyle konuştu:
“Biz, ilk önce Türkiye pazarına baktık sarımsak reçeli var mı diye. Sonra olmadığını gördük, sonra yurt dışına yöneldik. Avrupa’sı, Amerika’sı, Afrika’sı gibi bir sürü ülkelerde araştırmalar yaptık. Bu hususta üniversitemizin bizlere çok büyük katkıları oldu. Böyle bir ürünü dünyada ilk defa yapmanın mutluluğunu, keyfini, gurunu yaşıyoruz. Birde sıfırdan bir katma değer oluşturmuş olduk. Bir istihdam oluşturmuş olduk, doğru üretim yaparak bir zincir oluşturmuş olduk bunları dünyaya oluşturmakla ilgili.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya’da pandemi tedbirlerine uyum denetimi devam ediyor
YEREL HABERLER Tosya’da pandemi tedbirlerine uyum denetimi devam ...
Tosya’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Tosya’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Kastamonu'da yasadışı Karaca avcılarına 12 Bin 336 TL ceza Avladıkaları karacanın etlerini poşette taşırken yakalandılar
YEREL HABERLER Kastamonu'da yasadışı Karaca avcılarına 12 Bin 336 TL ...
Kastamonu’da köy ve orman yangınlarının sebepleri araştırılacak
YEREL HABERLER Kastamonu’da köy ve orman yangınlarının sebepleri ...
Kastamonu'dan 81 ilde 81 okulla "ilk teneffüs" helvası
YEREL HABERLER Kastamonu'dan 81 ilde 81 okulla "ilk teneffüs" ...
Kastamonu’nun 5. Bölge Teşvik Sistemi Bakan Varank’a sunulacak
YEREL HABERLER Kastamonu’nun 5. Bölge Teşvik Sistemi Bakan Varank’a ...
Kastamonu'da korona virüsten dolayı 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu'da korona virüsten dolayı 3 kişi hayatını ...
Kastamonu’da izinsiz kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da izinsiz kazı yapan 8 kişi gözaltına ...
Kaymakam Deniz Pişkin köy ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Deniz Pişkin köy ziyaretlerine devam ediyor
HES kodu olmadan Daday-Kastamonu arası yolculuk yapılamayacak
YEREL HABERLER HES kodu olmadan Daday-Kastamonu arası yolculuk ...
Tosya’da İlköğretim Haftası sessiz bir şekilde kutlandı
YEREL HABERLER Tosya’da İlköğretim Haftası sessiz bir şekilde ...
Yolcu otobüsünde 65 şişe kaçak içki şişesi yakalandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 65 şişe kaçak içki şişesi yakalandı
112 ambulansı Kastamonu yolunda kaza yaptı
YEREL HABERLER 112 ambulansı Kastamonu yolunda kaza yaptı
Tosya’da 15 hektar ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Tosya’da 15 hektar ormanlık alan yandı
Tosya'da 1 hektar ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Tosya'da 1 hektar ormanlık alan yandı
Kastamonu’da ağaçlık alanda çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi Vatandaşlar 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangına piknikçilerin sebep olduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Kastamonu’da ağaçlık alanda çıkan yangın 3 saatte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X