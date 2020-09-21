Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

DadayEflani karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, DadayEflani karayolu üzerinde Süleyman Y. (53) yönetimindeki 19 EE 413 plakalı Renault marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araç şoförü Süleyman Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Aynur D. (46) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.