Bisikletseverler, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ için pedal çevirdi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nı bisiklet kortejiyle kutlandı.

Kentlileri ve belediyeleri harekete geçmeye ve sürdürülebilir ulaşım modellerini desteklemeye teşvik etmek amacıyla Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde de “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” sloganı altında kutlandı. Avrupa Birliği tarafından, her sene 1622 Eylül arasında, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini teşvik etmek amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasında bisiklet severler, Azdavay’da bir araya gelerek ‘Bisiklet Korteji’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte, sabahın erken saatlerinde Azdavay’da Aşıklar Köprüsüne gelen bisiklet severler, ilçe merkezinde pedal çevirdi. Etkinlikte bisikletçiler, şehrin simgesi haline gelen asma ahşaptan yapılan Aşıklar Köprüsünden de geçti.



“Sıfır emisyonu vurgulamak için Aşıklar Köprüsüne geldik”

Kastamonu doğasını çok beğendiklerini söyleyen Bisiklet Topluluğu Üyesi Abdullah Dimici, “Bisikletçiler olarak Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Azdavay’a geldik. Şu anda Aşıklar Köprüsü'nde bisikletçi arkadaşlarımızla birlikte bugün sıfır emisyonu vurgulamak için bisikletlerimizi alıp buraya geldik. Buranın doğasını, buranın güzelliklerini insanlara tanıtmak amacıyla burada bulunuyoruz. Kastamonu’nun diğer ilçelerinde de sürekli doğayı ve bu güzellikleri de tanıtmak için 5 yıldır ilimizde bu topluluğu yönetmekteyiz. İnsanlara bisikletin faydalarını, katı yakıtlı araçların zararlarını ve sağlıklı yaşam için bisikletin ne kadar önemli olduğunu, bunu yaparken de yine güvenli bir şekilde bisiklet sürmeyi, insanlara bisikleti sevdirmeyi amaçlayan bir gurubuz. Topluluk olarak da bugünkü misyonumuzun burada olmamızın sebebidir. Arkadaşlarımızın her biri bu konuda profesyoneldir. Kastamonu’da bisiklete gönül veren herkesi bizde bekleriz, aramızda görmek isteriz” dedi.

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