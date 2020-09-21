İşyerinden tabanca çalan şahıs yakalandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir işyerinden tabanca çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince 8 saatlik bir çalışma sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday’da bir işyerinden tabanca çalarak kayıplara karışan M.Ü., Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerin, yaklaşık 8 saatlik bir araştırması sonrasında yakalandı. Düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanan M.Ü., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ü., serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.