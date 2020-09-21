Başkan Vidinlioğlu’dan öğrencilere anlamlı hediye

Yüz yüze eğitimin başladığı ilk teneffüste 81 ilde toplam 81 okul Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu’nun göndermiş olduğu çekme helvaları tattı. Başkan Vidinlioğlu, ayrıca il merkezine bağlı okullarda yüz yüze eğitime başlayan 3 bin 577 öğrenciye birinci sınıflara eğitim seti ve ana sınıflarına boyama seti hediye etti.

Kovid19 salgını nedeniyle uzun süredir ertelenen yüz yüze eğitim, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için başladı.

Kademeli olarak 2 artı 5 gün formülüne göre gerçekleştirilecek yüz yüze eğitimler çerçevesinde Kastamonu’da il merkezinde bin 686 okul öncesi, bin 891’i ise birinci sınıf öğrencisi sıralarına kavuştu. İl Merkezine bağlı okullarda eğitim ve öğretim görecek olan toplam 3 bin 577 öğrencinin ilk hediyesi Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’ndan geldi. Sıralarına oturan okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerini Başkan Galip Vidinlioğlu’nun hediyesi karşıladı.

Birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti, ana sınıfı öğrencilerine ise boyama seti hediye eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Okullarımız öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle güzel. Çocuklarımızın ve velilerimizin heyecanına ortak olduğumuz bugünde çam sakızı çoban armağanı diyerek yavrularımıza küçük setler hazırladık. Umarım çocuklarımız beğenmiştir. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kısa sürede salgını atlatıp okullarımızdaki heyecanın ve mutluluğun artmasını temenni ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının asla ihmal edilmemesini rica ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

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