Misli.com 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında Karacabey Belediyespor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Gazi
Hakemler: Batuhan Gültek xx, Mikail Can xx, Yusuf Susuz xx
GMG Kastamonuspor: Sefa Mücahit x, Recep x, Oğuzhan xx, Metin Can x, Harun x, Mert x, Faruk xx, Hakkı Can x, Özgür x, Ali Can x (Eren dk. 86 ?), Ömer x (Birkan dk. 61 x)
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya xx, Hasan Güleryüz xxx, Gökhan Erdol xx, İlyas xx, Abdullah xx (Ömer dk. 74 x), Taşkın xx, Gökhan Cingirt xx, Onur xx, Rasimcan xx, Berk xx (Taşkın dk. 75 x), Sadık xx
Goller: Faruk (dk. 70) (GMG Kastamonuspor) Hasan Güleryüz (dk. 37) (Karacabey Belediyespor)
Kırmızı kart: İlyas (dk. 56) (Karacabey Belediyespor)
Sarı Kartlar: Recep, Mert, Faruk, Hakkı Can (GMG Kastamonuspor), Berk (Karacabey Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.