Validen PTT çalışanlarına maske ve sosyal mesafe ikazı Tedbirleri yetersiz gören Vali Avni Çakır, PTT Şubesini uyardı: “Bizleri, kurumlara ceza yazmak zorunda bırakmayın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Validen PTT çalışanlarına maske ve sosyal mesafe ikazı Tedbirleri yetersiz gören Vali Avni Çakır, PTT Şubesini uyardı: “Bizleri, kurumlara ceza yazmak zorunda bırakmayın”

İHA

Validen PTT çalışanlarına maske ve sosyal mesafe ikazı Tedbirleri yetersiz gören Vali Avni Çakır, PTT Şubesini uyardı: “Bizleri, kurumlara ceza yazmak zorunda bırakmayın”

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan Korona virüs tedbirlerini yerinde incelemeye çıkan Vali Avni Çakır, PTT Merkez Şubesinde bir odada maske takmadan sosyal mesafeyi de gözetmeden 7 kişiyle oturan birim müdürüne uyarıda bulundu. Ayrıca Vali Çakır, PTT Merkez Şubesinde korona virüs tedbirlerini yetersiz bularak, “Bizleri, kamu kurumlarına ceza yazmak zorunda bırakmayın” dedi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Vali Avni Çakır, beraberinde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu ile birlikte Cumhuriyet Meydanında bulunan iş yerlerini ve kamu kurumlarını denetledi. Vatandaşlara dezenfektan da dağıtan Vali Çakır, PTT Merkez Şubesinin önünde bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. PTT Merkez Şubesini denetlemek için içeriye girdiği sırada bir odada sosyal mesafe gözetmeden oturan 7 kişiyi görünce Vali Avni Çakır, birim müdürüne kızarak uyarıda bulundu. Ayrıca PTT Şubesinde korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri de yetersiz bulan Vali Çakır, “Bizleri, kamu kurumlarına ceza yazmak zorunda bırakmayın” uyarısında bulundu.
Ardından Vali Çakır, Özel Halk Otobüslerini de denetleyerek, yolcularla sohbet etti. Özel Halk Otobüsünde alınan tedbirlere ek olarak Vali Çakır, halk otobüslerine el dezenfektanı konulması talimatında bulundu. Ardından Vali Çakır, beraberindekilerle birlikte denetlemelerine devam etti.

“13 ekip ile birlikte denetimlerimizi sürdürüyoruz”
Denetlemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Vali Avni Çakır, “Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda insanlarımızın yoğun olarak bulunduğu başta pazar yerleri olmak üzere otogarlar, parklar, kafeteryalar, PTT Şubeleri, AVM gibi yerlerde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyoruz. Bugünde yaklaşık 13 ekip olarak il merkezinde denetim yapıyor. İlçelerimizde de Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımızda denetim gerçekleştiriyor. Ağustos ayı sonu itibariyle denetimlerimizde yoğunlaşmaya gittik. Çünkü vak'a sayılarımızdaki artış ile birlikte rutin denetimlerimizin yanında ek tedbirler alıp denetimlerimizi arttırdık. Haziran ayıyla beraber ilimizde vak'a sayıları ciddi anlamda azalmıştı. Özellikle bu yıl dışarıdan gurbetçilerimizin ilimize gelmesiyle birlikte hem vak'a sayılarımızda hem de nüfusumuzda artış yaşandı. Eylül ayı itibariyle vak'alarımızdaki artışların sebebi de buydu” dedi.

“İyileşen hasta sayımız, yeni vak'alardan daha fazla”
İnsanların bilinçlenerek hayatını güvenli bir şekilde idam ettirmesi gerektiğini söyleyen Vali Çakır, “Vak'a artışlarımızda yaklaşık 10 gündür artıştan ziyade bir duraklama var. Çok azda olsa aşağıya doğru iniş var. Ama kesinlikle bizim için anlamlı bir düşüş değil. En azından artışı durdurduk, yaklaşık 1 haftadır bizim iyileşen hasta sayımız yeni vak'amızdan daha fazla. Yani iki hafta önceki durumda değiliz. İnşallah bununla birlikte almış olduğumuz ilave tedbirlerle birlikte iyileşen hasta sayımızı çok daha iyi yerlere getirip şu anki vak'a sayılarının aşağısına düşüreceğiz” diye konuştu.

“İzolasyon kurallarına uymayan 22 vatandaşımızı yurtlarda misafir ediyoruz”
İzolasyon kurallarına uymayan vatandaşlar hakkında iki tane yurdu faaliyete geçirdiklerini belirten Vali Çakır, “Bu sabah itibariyle 2 tane kadın ve 20 tane erkek olmaz üzere 22 vatandaşımızı yurtlarda misafir ediyoruz. Bunlardan 8 tanesi pozitif vak'a, diğerleri de temaslı oluyor. Maske konusunda da ciddi bir aşamaya geldik. Sokakta neredeyse herkes artık maske takıyor. Ama maalesef bir araya geldiğimizde mesafe kat etmemiz gereken yol var. Biraz mesafeleri de ayarlarsak temizliğimize de dikkat edersen inşallah biz, kısa süre içerisinde bu vak'aları Haziran ayındaki duruma getireceğimizi ümit ediyorum. Halen yolun ortasındayız, daha kat etmemiz gereken mesafe var. Baskıladık ama daha yolumuz var” şeklinde konuştu.

“9 vatandaşımıza kamusal alanda sigara içtiği için ceza kestik”
Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sokağa işleri nedeniyle çıkan vatandaşları alınan tedbir ve kurallara uymalarını beklediklerini söyleyen Vali Çakır, “Ayrıca kamusal alanlarda sigara içilmemesi yönündeki yasağı 1 haftadır uyguluyoruz. Ama vatandaşlarımızdan bu konuda çok fazla olumlu dönüşler alıyoruz. Bu yüzden bizde bu kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz. En azından sigara içmeyenler rahatsız olmuyor, birde sigara içenler bahaneyle maskesini indiriyordu, sonra maskesiz geziyordu. Bunun da önüne geçmiş olduk. Şu ana kadar 9 vatandaşımıza ceza kestik. Yeni bir uygulama olduğu için bu rakam şu an az gibi gözükebilir. Bazen de vatandaşlarımız köylerden gelmiş oluyor, haberleri olmayabiliyor, o yüzden uyarmak gerekebiliyor. Bu yüzden bizlerde vatandaşlarımızı sıkmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KUZKA destekli projelerin belgesel filmi çekiliyor
YEREL HABERLER KUZKA destekli projelerin belgesel filmi çekiliyor
Hanönü ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarına HES koduyla girilecek
YEREL HABERLER Hanönü ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarına HES ...
Kastamonu’da çıkan yangında 2 ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kastamonu’da çıkan yangında 2 ev ve bir ambar ...
Emniyet Müdürlüğünden ruhsatsız silah operasyonu
YEREL HABERLER Emniyet Müdürlüğünden ruhsatsız silah operasyonu
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor
Kastamonu’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da silahlı kavga: 1 yaralı
Misli.com 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Karacabey ...
Tosya’da 900 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Tosya’da 900 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı
GMG Kastamonuspor - Karacabey Belediyespor: 1-1 
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor - Karacabey Belediyespor: 1-1 
Başkan Vidinlioğlu’dan öğrencilere anlamlı hediye
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu’dan öğrencilere anlamlı hediye
Daday’ın Bilginin İyileştirilmesi projesi İspanya’da kabul edildi
YEREL HABERLER Daday’ın Bilginin İyileştirilmesi projesi İspanya’da ...
Başkan Altıkulaç, “Koronavirüs bize, üretmenin önemini bir kez daha gösterdi”
YEREL HABERLER Başkan Altıkulaç, “Koronavirüs bize, üretmenin ...
İşyerinden tabanca çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İşyerinden tabanca çalan şahıs yakalandı
Devrekani’de grup yolları asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Devrekani’de grup yolları asfaltlanıyor
Bisikletseverler, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ için pedal çevirdi
YEREL HABERLER Bisikletseverler, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ için ...
Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X