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Kastamonu’da virüs tedbirlerine uymayan 961 kişiye 188 bin TL ceza

İHA

Kastamonu’da virüs tedbirlerine uymayan 961 kişiye 188 bin TL ceza

Kastamonu’da korona virüs tedbirlerine uymayan 961 kişiye 188 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, 48 kişi hakkında da adli yapılmak üzere suç duyurusunda bulunuldu.
Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 122 Eylül tarihleri arasında maske takmamaktan 873 kişiye, sosyal mesafeye uymamaktan 24 kişiye, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 53 kişiye, sigara yasağına uymamaktan 11 kişiye toplam 188 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 48 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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