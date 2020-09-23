Kastamonu’da virüs tedbirlerine uymayan 961 kişiye 188 bin TL ceza

Kastamonu’da korona virüs tedbirlerine uymayan 961 kişiye 188 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, 48 kişi hakkında da adli yapılmak üzere suç duyurusunda bulunuldu.
Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 122 Eylül tarihleri arasında maske takmamaktan 873 kişiye, sosyal mesafeye uymamaktan 24 kişiye, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 53 kişiye, sigara yasağına uymamaktan 11 kişiye toplam 188 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 48 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.