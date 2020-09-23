Kastamonu’da bir köy 14 gün karantinaya alındı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel Köyü, korona virüs vaka sayısının hızla artış göstermesi üzerine 14 gün süreyle karantina altına aldı.
Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınan Doğanyurt’un Akçabel Köyüne giriş ve çıkışlar yasaklandı. Akçabel köyüne gerekli durumlarda tek noktadan giriş yapılabileceği, jandarma ekiplerinin 24 saat esasına göre nöbet tutacağı açıklandı.
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