Tosya Gençlik Merkezi’nden gençlere doğa yürüyüşü etkinliği

– Tosya Gençlik Merkezi tarafından ilçede ikamet eden gençlere yönelik doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kurulan Gençlik Merkezi ilk etkinliğini yaptı. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan ilk etkinlik, Tosya Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte düzenlendi. Etkinliğin tamamlanmasının ardından Tosya Gençlik Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tosya Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Tosya Gençlik Merkezi olarak Gençlerimizi sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için sokak hayvanlarını besleme ve içinde bulunduğumuz covid19 pandemi sürecinde hareketliliği artırmak ve bedensel gelişimin sağlanması için doğa yürüyüşü ve akabinde de sabah kahvaltısı etkinliği düzenlenmiştir. Gençlik Merkezimizin açılması ile birlikte daha çok gencimize hizmet vermek adına önümüzdeki haftalar da pandemi süreci covid19 korunma tedbirleri alınarak gitar, bağlama, ebru, hat sanatı, akıl zeka oyunları, masa tenisi, yabancı dil ve işaret dili kursları ücretsiz olarak açılacaktır. Evlerinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğreticilerimiz için EBA erişim noktası olarak hizmet verme çalışması başlatılmıştır. Haydi gençler, Gençlik Merkezine” denildi.

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