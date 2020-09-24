Sıfır emisyonlu hareketlilik için çocuklar pedal çevirdi Kastamonulu çocuklar büyüklerine bisiklet sürerek mesaj verdi

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası’nı çocuklar, bisiklet sürerek kutladı. Ayrıca bisikleti olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara da bisiklet dağıtıldı.

Kentleri ve belediyeleri harekete geçmeye ve sürdürülebilir ulaşım modellerini desteklemeye teşvik etmek amacıyla Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde de “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” sloganı altında kutlandı. Avrupa Birliği tarafından, her sene 1622 Eylül arasında, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini teşvik etmek amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda çocuklar, bisikletlerine binerek farkındalık oluşturdu.

Çocuklar tarafından oluşturulan bisiklet kortejine, ilçe protokolü de katıldı. Etkinlikte, çok sayıda çocuk, evlerinden getirdikleri bisikletleriyle Aşıklar Köprüsü'nde bir araya geldi. Burada toplanan çok sayıda bisikletsever çocuk, ilçe merkezinde pedal çevirdi. Etkinlikte bisikletçiler, şehrin simgesi haline gelen asma ahşaptan yapılan Aşıklar Köprüsü'nden de geçti. Ayrıca etkinlik sonunda bisikleti olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara kura çekilerek bisiklet dağıtıldı.

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