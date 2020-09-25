Daday’da maske takmayan 3 kişiye ceza kesildi

Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri maske denetimi yaptı.
Açık alanda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Daday'da denetim yapan polis ekipleri, maske takmayanları durdurarak uyardı. Uyarıları dikkate almayan üç kişiye ceza yazdı. Kimi vatandaşlar ise polis denetimini gördükleri anda maskelerini yüzlerine taktı. Denetimler sırasında vatandaşların çoğunun maske taktığı gözlendi. Maske takmasına rağmen burnunu kapatmayanlar da polis tarafından uyarılırken, maske takmayan üç kişiye ise 900'er lira toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.